Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
20 марта 201810:15

В Петербурге ищут водителя "Хаммера", устроившего перестрелку с полицией

фото: Russian Look

Читайте нас в Telegram

В Санкт-Петербурге полицейские ведут поиски водителя автомобиля Hummer, который стрелял в остановивших его инспекторов ГИБДД, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области во вторник, ЧП произошло около 2:00 в ночь на вторник на Коломяжском проспекте.

Сотрудники ДПС, проводившие профилактическую операцию на посту, остановили автомобиль марки Hammer и потребовали у водителя предъявить документы.

После проверки документов полицейские попросили водителя открыть багажник для осмотра. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в сторону полицейских, предположительно, из травмата.

Водителю удалось скрыться с двумя пробитыми шинами. Позже автомобиль найден брошенным без водителя.

В результате произошедшего никто не пострадал. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Сейчас

10:54

Афганистан передал России вербовщика террористов

10:39

Во Франции задержан Николя Саркози

10:06

В Петербурге ищут водителя "Хаммера", устроившего перестрелку с полицией

09:51

Под Воронежем пассажирский автобус врезался в грузовик

07:38

При строительстве станции метро "Юго-Восточная" обвалился грунт

07:26

В Калифорнии грузовик на полной скорости сбил четверых школьников

06:32

Число спасенных из Восточной Гуты мирных жителей достигло 80 тысяч

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Во Франции задержан Николя Саркози

Во Франции задержан Николя Саркози

58 минут назад
Разработчик: любой химической корпорации доступна технология создания "Новичка"

Разработчик: любой химической корпорации доступна технология создания "Новичка"

2 часа назад
Суд принял отказ от 330-миллиардного иска "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти"

Суд принял отказ от 330-миллиардного иска "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти"

24 минуты назад
Российские дипломаты из Лондона возвращаются домой

Российские дипломаты из Лондона возвращаются домой

5 часов назад
Под Воронежем пассажирский автобус врезался в грузовик

Под Воронежем пассажирский автобус врезался в грузовик

1 час назад
Приезжайте еще: литовские пограничники оправдали унизительный осмотр туристки

Приезжайте еще: литовские пограничники оправдали унизительный осмотр туристки

20 минут назад
10 городов России для отдыха с детьми

10 городов России для отдыха с детьми

2 часа назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

2 часа назад
В Раде анонсировали шокирующее видео с участием Савченко

В Раде анонсировали шокирующее видео с участием Савченко

3 часа назад
"Россия 1" покажет нашумевший фильм "Путин" 21 и 22 марта

"Россия 1" покажет нашумевший фильм "Путин" 21 и 22 марта

21 час назад
Афганистан передал России вербовщика террористов

Афганистан передал России вербовщика террористов

48 минут назад
Ученые развенчали главный миф об отношениях

Ученые развенчали главный миф об отношениях

51 минута назад
ФИФА: довольны высокими темпами продаж билетов на чемпионат мира-2018

ФИФА: довольны высокими темпами продаж билетов на чемпионат мира-2018

1 час назад
Младенцам не нужно умение разговаривать, чтобы рассуждать

Младенцам не нужно умение разговаривать, чтобы рассуждать

1 час назад
"Мужчина, помоги!": люберецкие охранники выгнали на мороз полуголых проституток

"Мужчина, помоги!": люберецкие охранники выгнали на мороз полуголых проституток

1 час назад
18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы

18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы

1 час назад
В Петербурге ищут водителя "Хаммера", устроившего перестрелку с полицией

В Петербурге ищут водителя "Хаммера", устроившего перестрелку с полицией

1 час назад
В Ульяновской области девушке во время операции вместо физраствора ввели формалин

В Ульяновской области девушке во время операции вместо физраствора ввели формалин

1 час назад
Москва устремилась в небо: число высотных новостроек стремительно растет

Москва устремилась в небо: число высотных новостроек стремительно растет

1 час назад
Британский художник рисует самую масштабную мультяшную драку в истории

Британский художник рисует самую масштабную мультяшную драку в истории

2 часа назад
Microsoft пообещала ускорить обновления Windows 10

Microsoft пообещала ускорить обновления Windows 10

2 часа назад
В Ульяновске мать убила трех детей и покончила с собой

В Ульяновске мать убила трех детей и покончила с собой

2 часа назад
Российская модель сломала позвоночник в Дубае, убегая от маньяка

Российская модель сломала позвоночник в Дубае, убегая от маньяка

2 часа назад
Робот не виноват: беспилотник Uber не мог избежать летального ДТП

Робот не виноват: беспилотник Uber не мог избежать летального ДТП

3 часа назад
Банкроты: за кинокомпанию братьев Вайнштейн готовы заплатить $300 млн

Банкроты: за кинокомпанию братьев Вайнштейн готовы заплатить $300 млн

4 часа назад
Утечка данных в Facebook: Цукерберг потерял шесть миллиардов долларов

Утечка данных в Facebook: Цукерберг потерял шесть миллиардов долларов

4 часа назад
При строительстве станции столичного метро "Юго-Восточная" обвалился грунт

При строительстве станции столичного метро "Юго-Восточная" обвалился грунт

4 часа назад
В Калифорнии грузовик на полной скорости сбил четверых школьников

В Калифорнии грузовик на полной скорости сбил четверых школьников

4 часа назад
Максим Сушинский вступил в должность президента "Авангарда"

Максим Сушинский вступил в должность президента "Авангарда"

4 часа назад
Британия давит на российские СМИ

Британия давит на российские СМИ

4 часа назад
"Российское дело": юристы Трампа опасаются его "неточных заявлений"

"Российское дело": юристы Трампа опасаются его "неточных заявлений"

4 часа назад
Пушков: США сами виноваты в ухудшении отношений с Саудовской Аравией

Пушков: США сами виноваты в ухудшении отношений с Саудовской Аравией

5 часов назад
Число спасенных из Восточной Гуты мирных жителей достигло 80 тысяч

Число спасенных из Восточной Гуты мирных жителей достигло 80 тысяч

5 часов назад
Друг летчика Волошина рассказал о его психологических проблемах

Друг летчика Волошина рассказал о его психологических проблемах

5 часов назад
Южная Корея и США опять начинают военные маневры

Южная Корея и США опять начинают военные маневры

6 часов назад
"Злобные дебилы": мем от Макаревича высмеян Марией Захаровой

"Злобные дебилы": мем от Макаревича высмеян Марией Захаровой

7 часов назад
Масляков: Путин - человек с замечательным чувством юмора

Масляков: Путин - человек с замечательным чувством юмора

7 часов назад
МИД Кубы: США вновь вернулись к провальной стратегии ужесточения блокады

МИД Кубы: США вновь вернулись к провальной стратегии ужесточения блокады

8 часов назад
Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников

Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников

9 часов назад
Заседание СБ ООН: обсуждение прав человека в Сирии заблокировано Россией и Китаем

Заседание СБ ООН: обсуждение прав человека в Сирии заблокировано Россией и Китаем

10 часов назад
МИД России: заявление Совета ЕС о поддержке обвинений Британии - спекуляция

МИД России: заявление Совета ЕС о поддержке обвинений Британии - спекуляция

11 часов назад
ООН: в захваченном турками Африне – огромное количество жертв

ООН: в захваченном турками Африне – огромное количество жертв

11 часов назад
Звезда "Секса в большом городе" хочет возглавить Нью-Йорк

Звезда "Секса в большом городе" хочет возглавить Нью-Йорк

13 часов назад
"АвтоВАЗ" готовится представить обновленную Lada Granta

"АвтоВАЗ" готовится представить обновленную Lada Granta

18 часов назад
Как не нервничать по мелочам на работе

Как не нервничать по мелочам на работе

21 час назад
Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross

Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross

22 часа назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
Youtube-канал программы "Прямой эфир" набрал миллион подписчиков

Youtube-канал программы "Прямой эфир" набрал миллион подписчиков

19.03.2018 11:42
"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

16.03.2018 17:58
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38