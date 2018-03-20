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20 марта 201810:30 Андрей Караманов

18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы

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Шокирующий случай в Польше: там мужчина провел за решеткой 18 лет из-за волоса, который стал единственной уликой в деле об изнасиловании и убийстве. Лишь спустя почти два десятилетия осужденному удалось доказать, что к этим преступлениям он не имеет отношения. Как это у него получилось и много ли похожих историй в других государствах?

Томаш Коменда не скрывает слез радости. 41-летний мужчина провел большую часть своей жизни — больше 18 лет — в польской тюрьме. Расплачивался за преступление, которого не совершал. На выходе из здания суда мужчину и его мать атакуют журналисты.

6 тысяч 600 дней за решеткой: сначала Томаш подавал апелляции, потом сдался. Несколько раз пытался свести счеты с жизнью. И только его мама продолжала верить в невиновность сына. Женщине потребовались годы, чтобы найти все нестыковки в версии следователей и привлечь к этой информации внимание журналистов.

- Опишите ваши первые впечатления.

- Первое впечатление? Это неописуемо! Словно родился заново. Никак не могу поверить, что я — свободный человек. И что спустя 18 лет снова могу обнять маму. Без нее бы ничего не удалось.

В начале нулевых Томаша обвинили в изнасиловании и расправе над школьницей. 15-летняя Малгожата Квятковска была убита после новогодней вечеринки — в ночь на 1 января 1997 года в городке Милошице. Улики указывали, что преступников могло быть несколько. Но главным подозреваемым в итоге стал один человек — Томаш, хотя 12 человек обеспечивали ему алиби и говорили, что молодой человек вообще встречал Новый год в другом населенном пункте. Следователи представили суду результаты ДНК-теста, заявив, что нашли на одежде жертвы волосок Коменды. Вскоре последовал приговор — 25 лет тюрьмы.

"Тогда эти улики были оценены как очень сильные. Но в нашем заявлении мы представляем новую оценку вещдокам. Пересмотрев материалы дела, следователи пришли к заключению, что Коменда преступления не совершал", — сообщил представитель отдела краевой прокуратуры Вроцлава Роберт Томанкиевич.

Сотрудники польской прокуратуры не исключают, что улики были попросту сфабрикованы. Ведь жители Милошице уже много лет уверены, что настоящие убийцы якобы подкупили следователей.

- Такие разговоры были с самого начала, что это сыновья человека, которому было всё можно.

- Там был сынок очень богатого человека.

По всему миру, казалось бы, налаженная работа машины правосудия с завидной периодичностью перемалывает судьбы невиновных людей. Несколько лет назад практически идентичная история произошла в США: там сводные братья Леон Браум и Генри Макколум провели 30 лет за решеткой в ожидании смертной казни за изнасилование и убийство 11-летней девочки — прежде чем удалось доказать, что они невиновны.

"Раскрытие любого громкого преступления, даже просто убийства, влечет за собой повышение по службе, а затем новые погоны. И если ты говоришь, что ты ошибся, то фактически признаёшь, что тебя должны всего этого лишить. К сожалению, никто так не делает", — отмечает Ева Меркачёва, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

"Если в отношении человека дело прекращено в дальнейшем, то он имеет право на реабилитацию", — говорит адвокат Вадим Кутиков.

Когда судебную ошибку удаётся доказать, виновным приходится отвечать за неё перед законом. Вот только в некоторых случаях Фемида оказывается на удивление мягкой. Так, в 2014-м в Иркутске теперь уже бывший следователь Юрий Федоров получил всего лишь три года условно за то, что подделал документы и отправил за решетку невиновного человека. Хотя тот успел провести два года в колонии за убийство, которое не совершал. Вот и в Польше теперь опасаются, что сыщики, отнявшие у Коменды 18 лет его жизни, отделаются мягким наказанием.

"Я готов к свободе. Какой бы она ни была, это не будет хуже, чем 18 лет тюрьмы. Для кого-то это просто цифра, для меня это было адом", — признается Томаш Коменда.

Томашу Коменде, кстати, пока и не собираются что-то выплачивать. Хотя прокуратура и следователи пришли к выводу о его невиновности, судья приговор не отменил, а лишь освободил мужчину условно-досрочно. Но расследование зверского убийства возобновили. Так что в ближайшее время у мужчины появится шанс вернуть себе честное имя и получить компенсации.

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