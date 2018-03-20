Младенцам не нужно умение разговаривать, чтобы рассуждать

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Психология 25 минут назад
Младенцам не нужно умение разговаривать, чтобы рассуждатьЧитайте нас в Telegram
Когда-то учёные считали, что для рассуждения и построения выводов необходимо умение разговаривать. Однако постепенно накапливались свидетельства, что роль языка вовсе не так велика. Новый интересный эксперимент, показывающий, что речь не обязательна для логического мышления, поставлен командой исследователей из Испании, Венгрии и Польши во главе с Лукой Бонатти (Luca Bonatti) из Каталонского института перспективных исследований.
Участниками эксперимента стали две группы детей в возрасте 12 и 19 месяцев. Само собой, никто из них разговаривать на тот момент ещё не научился. Каждому ребёнку показывали несколько видеороликов. В одних случаях происходящее на экране было логичным, а в других – нет.
Эксперимент был направлен на то, чтобы оценить, как дети будут справляться с одной из классических задач когнитивной психологии, а именно с невербальным формулированием логической структуры, которая носит название "дизъюнктивный силлогизм" или ещё более туманное – "модус толлендо поненс". Несмотря на пугающую терминологию, речь идёт об очень простых вещах.
Схема логического умозаключения такова. Существуют два высказывания А и Б, причём как минимум одно из них верно. Если А неверно, то, следовательно, Б верно. Психологи привыкли записывать это в краткой форме: А или Б. Не-А. Следовательно, Б.
В мультфильмах, созданных экспериментаторами, детям показывали двух анимированных персонажей, например, динозавра и цветок. После того, как ребёнок увидел эту парочку, её скрывали за ширмой. Потом на экране появлялась большая чашка, которая опускалась за ширму и возвращалась на всеобщее обозрение. При этом в чашке сидел один из скрывшихся за ширмой персонажей, например, динозавр. После чего ширму поднимали.
Логика подсказывает, что если в чашке унесли динозавра, то за ширмой остался цветок, и наоборот. В мультфильмах, показанных одной группе детей, так оно и было. А вот другой группе демонстрировали нарушение логики: в чашке и за ширмой оказывался один и тот "постоялец".
Авторы воспользовались классическим методом исследования когнитивных процессов у младенцев: они следили за их взглядом. Оказалось, что испытуемые гораздо внимательнее смотрят на то, чего нельзя было ожидать по законам логики. То есть в головах карапузов выстроилась правильная логическая схема, явное нарушение которой приводило к ярко выраженному когнитивному диссонансу.
Исследователи отмечают, что похожие тесты могут быть использованы для контроля над правильным развитием ребёнка, а также для выявления нарушений в развитии познавательных способностей.
Подробное описание экспериментов, а также выводы авторов можно найти в опубликованной ими в издании Science статье.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) неоднократно писали о многогранных способностях маленьких детей, которые зачастую дремлют в ожидании помощи взрослых. Например, мы говорили о способности подрастающего поколения руководствоваться законами физики при использовании инструментов.
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