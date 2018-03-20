Во Франции задержан Николя Саркози

Во Франции под стражу взяли бывшего президента страны Николя Саркози, сообщает газета Le Monde. В настоящее время его допрашивают в полицейском участке в Нантере – это пригород Парижа.

Саркози задержали в связи с расследованием незаконного финансирования кампании перед президентскими выборами 2007 года. В 2012 году местные СМИ сообщали, что 50 миллионов евро на нужды кампании Саркози были переданы ему ливийским режимом. Судебное разбирательство длится до сих пор.

Le Monde отмечает, что экс-президента по этому делу допрашивают впервые. Срок содержания под стражей может составить до 48 часов, после этого Саркози может предстать перед судебными властями, которые могу предъявить ему официальное обвинение.

Весной 2013 года прокуратура Парижа начала предварительное расследование по этому делу.