ФИФА: довольны высокими темпами продаж билетов на чемпионат мира-2018

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит признался, что в организации довольны динамикой продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России. При этом функционер выразил надежду, что будут проданы абсолютно все билеты на игры.

"Мы очень довольны нынешними темпами продаж билетов, – сказал Смит, которого цитирует ТАСС. – В первые сутки после старта продаж в порядке живой очереди было продано 350 тысяч билетов. Надеемся, что столь высокие темпы сохранятся до тех пор, пока не будут проданы все билеты"

Напомним, что на данный момент идет предпоследний этап продаж билетов на матчи чемпионата мира-2018. Он продлится до 3 апреля. Заключительный этап пройдет с 18 апреля по 15 июля, когда состоится финал мирового первенства.