Афганистан передал России вербовщика террористов

ФСБ России разместило видео о доставке в Россию из Афганистана россиянина, находившегося в международном розыске и занимавшегося вербовкой рекрутов для террористов, передает РИА Новости.

На видео показано, что в аэропорт Шереметьево прибыл самолет, из которого сотрудники ФСБ выводят задержанного. Он сел в автомобиль в сопровождении сотрудников ФСБ.

Россиянин, скрывавшийся в Афганистане, был задержан совместно с афганскими подельниками. Совместно с Интерполом задержанный доставлен самолетом из Кабула в Москву и передан российским силовикам. В настоящее время вербовщик этапирован в Тверь.