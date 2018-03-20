Приезжайте еще: литовские пограничники оправдали унизительный осмотр туристки

Приезжайте еще: литовские пограничники оправдали унизительный осмотр туристкиЧитайте нас в Telegram
В соцсетях большой резонанс вызвала история, рассказанная в "Фейсбуке" белорусской журналисткой Никой Кошар. Она летела в общей сложности до Минска двое суток из Перу со стыковкой в Амстрердаме и, как позже выяснилось, к своему несчастью, через границу с Литвой.
Девушка никак не ожидала, что тут ее поджидает самый настоящий ад. Заподозрив туристку в том, что она якобы перевозит наркотики, пограничники устроили форменные издевательства над ней.
"Это было похоже на акт каннибализма", — пишет Ника. Ее не просто раздели догола, но также подвергли грубому осмотру вплоть до насильственной эндоскопии.
По рассказу Ники, руки ей держала сестра, а доктор вводил трубку в сантиметр толщиной. "Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой. Он несколько раз сказал, чтобы я (…) сдерживала рвотные позывы, потому что мне никто ничего плохого не делает".
По рассказу журналистки, вели себя с ней крайне грубо "Мне ничего не объясняли, говорили на литовском. Просвечивали все, что можно", — пишет Ника и добавляет, что также ей собирались, по словам доктора, сделать "осмотр прямой кишки и влагалища "по полной".
Когда же никаких наркотиков найдено не было, полицейские сказали Нике: "Извините за доставленные неудобства, приезжайте к нам еще".
Эта история возмутила интернет-пользователей и дошла до СМИ. Представители белорусской прессы попросили литовских пограничников прокомментировать столь грубое поведение по отношению к туристке в аэропорту Вильнюса.
Руководитель отдела связи департамента таможенных служб Литвы Витас Волунгевичюс заявил, что все эту информацию они узнали только из соцсетей, а "официальных жалоб от девушки не поступало".
Кроме того, по его словам, которые приводит белорусский портал TUT.by, "таможня имеет право проводить досмотр, это установлено законом".
"А уже детали, что там было, правильно все было сделано или нет, выясняет внутреннее расследование", — сказал представитель литовской таможни.
На вопрос, что произошло, если бы туристка не согласилась проходить досмотр, Волунгевичюс ответил, что "тогда началось бы уголовное преследование".
За развитием ситуации следит посольство Белоруссии в Литве. Дипломаты при этом отмечают, что у Ники Кошар были все основания требовать вызвать в аэропорт консула своей страны.
Самой Нике, по ее признанию, после этой жуткой истории пришлось обращаться к психотерапевту.
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