Лучший бомбардир АХЛ Зыков вызван из фарм-клуба в "Каролину"

Российский хоккеист "Шарлотт Чекерс" Валентин Зыков призван в основную команду "Каролина Харрикейнз". Этот вызов стал для россиянина уже вторым за последние 10 дней. Об этом сообщил официальный Twitter команды.

[NEWS] #Canes Recall Zykov From Charlotte



The forward leads the American Hockey League in goals.



📰: https://t.co/OYuSCm1Cr4 pic.twitter.com/KaZjFkh00u — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 19 марта 2018 г.

Ранее хоккеист уже приезжал в расположение "Каролины", однако спустя сутки был отправлен в обратном направлении. В нынешнем сезоне он ни разу не сыграл за "ураганов", в то время как в прошлом сезоне провел два матча и отличился одной заброшенной шайбой.

Зыков является лидером снайперской гонки, набрав в 61 поединке текущего сезона АХЛ 52 очка (32+20). В системе "Каролины" россиянин находится с 2016 года, куда был обменян из "Лос-Анджелес Кингз".