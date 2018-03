Лучший бомбардир АХЛ Зыков вызван из фарм-клуба в "Каролину"

Российский хоккеист "Шарлотт Чекерс" Валентин Зыков призван в основную команду "Каролина Харрикейнз". Этот вызов стал для россиянина уже вторым за последние 10 дней. Об этом сообщил официальный Twitter команды.

[NEWS] #Canes Recall Zykov From Charlotte



The forward leads the American Hockey League in goals.



