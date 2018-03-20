Лихач на Porsche отправил в больницу водителя "четверки" в Сочи

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей днем 19 марта на улице Транспортной в Сочи.

Водитель автомобиля Porsche Cayenne не справился с управлением и вылетел на "встречку", где протаранил "ВАЗ", неторопливо перемещавшийся по крайней правой полосе.

Удар пришелся в область водительской двери отечественного авто, вставшего на два колеса и едва не перевернувшегося в результате столкновения.

По данным СМИ, мужчина, находившийся за рулем "четверки", был госпитализирован с многочисленными травмами различной степени тяжести. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал.