По секрету всему свету: сообщения в мессенджерах для ФСБ - не тайна

В Верховном суде 20 марта отклонен иск Telegram к ФСБ об отмене приказа по поводу дешифровки сообщений. Представитель спецслужбы заявила, что переписку пользователей мессенджеров (в том числе и Telegram) нельзя считать тайной, поэтому ФСБ должна иметь право получать ее без судебного решения.

"Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение, — пояснила представитель спецслужбы и подчеркнула, что "это не ограничивает права граждан".

По ее словам, без судебного решения ФСБ будет запрашивать информацию о конкретных пользователях, а не массивы данных о многих людях. В этом случае, "конечно, нужно будет решение (суда)", пояснила представитель ФСБ.

Позицию спецслужбы поддержали и в прокуратуре. Ее представители попросили Верховный суд РФ отклонить иск юристов Telegram, требующих отменить приказ ФСБ о дешифровке сообщений, передает РИА Новости.

"Полагаю, что оснований для удовлетворения иска не имеется", — сказала прокурор. Она пояснила, что приказ ФСБ принят в полномочном порядке и прошел регистрацию в Минюсте.

В итоге Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ.

Ранее сообщалось, что представляющая мессенджер Telegram правозащитная группа "Агора" просит Верховный суд РФ признать недействительным приказ ФСБ, которым утвержден порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования.

По мнению юристов, оспариваемый приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, поскольку тайна переписки может быть ограничена только при наличии нескольких обязательных условий и только в строгом соответствии с порядком, предусмотренным законом.