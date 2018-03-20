Криштиано Роналду признан лучшим игроком года в Португалии

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиано Роналду признан игроком года в стране. Футболист удостоился этого звания после того, как в 2017 году в составе "Королевского клуба" одержал победы в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Клубном чемпионате мира и Суперкубке Европы. Также в активе португальца 42 забитых гола в проведенных за мадридцев 46 поединках. Об этом сообщает РИА Новости.

Отметим, что Роналду становился обладателем этой награды в 2016 году.

Помимо Роналду номинантами стали наставник "Монако" Леонарду Жардим, ставший лучшим португальским тренером 2017 года, футболистка "Спортинга" Ана Боргес, получившая награду как лучшая футболистка страны, а лучшим молодым игроком признан 21-летний полузащитник "Валенсии" Гонсало Гедеш.