Пятилетняя девочка погибла в массовой аварии под Заполярным

Пятилетняя девочка погибла в массовой аварии под ЗаполярнымЧитайте нас в Telegram
Маленькая девочка погибла в массовой аварии на трассе "Кола" в Мурманской области, где столкнулись шесть автомобилей, еще пять улетели в кювет. Последствия ДТП сняли на видео.
Первое столкновение произошло, по данным регионального управления ГИБДД, около 7:45 рядом с поворотом на Луостари и Корзуново, под Заполярным. Инспекторы склонны считать, что массовую аварию спровоцировал водитель, который "неправильно рассчитал расстояние до следовавшего впереди транспортного средства", после чего столкнулись шесть машин. Однако очевидцы утверждают, что владелец легковушки пошел на обгон растянувшейся колонны машин, а при попытке вернуться в свой ряд устроил ДТП.
На кадрах видно белый Nissan с разбитым передом и раскуроченную красную легковушку, предположительно Daewoo Nexia, а также съехавший на обочину и едва не завалившийся автобус. Проезжавшие мимо водители сообщили, что спешившие на помощь спасатели тоже не успели вовремя затормозить и протаранили одну из машин.
В результате ДТП погибла пятилетняя девочка — она скончалась в карете скорой помощи, еще шесть человек получили различные травмы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Чем удивили выборы
- Граждане РФ не смогли проголосовать на Украине
- Соперники Путина пришли в Кремль. Видео
- Туманное дело Скрипаля: кто прячет иглу правды в стоге лжи
- Грудинин от сбривания усов уклонился
Самое читаемое
-
В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался
- Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников
- Погибший летчик Волошин страдал из-за воспоминаний о военном прошлом
- "Злобные дебилы": мем от Макаревича высмеян Марией Захаровой
- Цена ошибки: мужчина провел 18 лет в тюрьме, будучи невиновным
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
"Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Путин: главная повестка – решение внутренних проблем
- Россия рассмотрит выход из ОПЕК+ к концу года
- Азеведо: США хотят реформировать ВТО
- Объем госдолга США превысил $21 трлн
- 10 городов России для отдыха с детьми
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Кредит доверия в 56 миллионов
- Лондон не спешит расследовать отравление Скрипаля
- Мартовские сосульки атакуют
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
На столицу идет новая волна холодов
- Поверить в себя и в мечту: "Тренер" заряжает на победу
- Юные болельщики побывали на тренировке футбольной сборной
- Три новые станции метро на севере Москвы запустят в ближайшие дни
- Названы лауреаты президентской премии в области литературы и искусства
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"