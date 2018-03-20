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20 марта 201812:51

Скончался чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов

Ун Да-Син Вячеслав/ТАСС

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Во вторник, 20 марта на 73-м году жизни скончался известный советский хоккеист Юрий Григорьевич Шаталов. Причина кончины не сообщается.

За свою спортивную карьеру Шаталов в составе сборной СССР становился чемпионом мира, участником Суперсерии против Канады1972 года и Серии-1974. На клубном уровне он выступал за ЦСКА и "Крылья Советов" и провел в чемпионатах СССР 441 матч, забив в них 32 шайбы. Шаталов является двукратным чемпионом страны, трижды завоевывал Кубок СССР и единожды становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

По завершении карьеры игрока Шаталов работал тренером и выступал за ветеранский клуб "Легенды хоккея".

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