У магазина в центре Кишинева взорвалась граната

В Молдавии в одном из магазинов в центре Кишинева произошел взрыв, погибли два человека.

По данным полиции Кишинева, произошел взрыв на углу улиц Армянская и Матеевича в продуктовом магазине, жертвами взрыва стали два человека. Еще двое получили ранения. Центр города оцеплен полицией.

По последним данным, которые приводит "Интерфакс", около полудня у входа в магазин взорвалась граната. Чеку выдернул покупатель.