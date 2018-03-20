В Кремле не обиделись на отсутствие поздравлений от Трампа

Отсутствие поздравлений со стороны президента США Дональда Трампа своему российскому коллеге Владимиру Путину с победой на выборах в Кремле не считают недружественным шагом.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что позвонить политики не могут по многим причинам, в том числе, и из-за плотного графика. "Не нужно здесь ничего сгущать", — сказал он, добавив, что утро вечера мудренее.

Песков также подчеркнул, что Путин "остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами", передает "Интерфакс".

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что переизбрание Путина на пост президента в Вашингтоне восприняли без удивления и телефонный разговор с поздравлениями не планируют.

Ранее Владимира Путин поздравил ряд мировых лидеров.

По итогам обработки 99,83% протоколов Путин побеждает на выборах президента РФ с результатом 76,6% голосов.