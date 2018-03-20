Столкновение двух судов-контейнеровозов в Пакистане попало на видео

Очевидец запечатлел на видео аварию, произошедшую в грузовом терминале порта Карачи в минувший понедельник, 19 марта.

Контейнеровоз, вошедший в гавань, не рассчитал скорость и врезался в судно, разгружавшееся у пирса.

В результате столкновения за бортом оказалось более полусотни контейнеров с ценным грузом, сообщает издание Pakistan Today, со ссылкой на администрацию порта.

По предварительным данным, в упавших в воды Аравийского моря контейнерах, могли находится автомобили и дорогостоящее оборудование.