"Аэрофлот" опроверг информацию о пьяном летчике

В "Аэрофлоте" опровергли информацию о пьяном пилоте на рейсе Казань-Москва, распространенную в Telegram. В авиакомпании подчеркнули, что пилот прошел медэкспертизу в Республиканском наркодиспансере, которая не выявила признаков алкогольного опьянения, передает РИА Новости.