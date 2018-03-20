Пассажир ранил ножом сотрудника московского метрополитена

До пяти лет колонии грозит 43-летнему москвичу, пырнувшему ножом сотрудника службы безопасности метрополитена за просьбу показать ему содержимое рюкзака, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камеры запечатлели момент нападения.

Инцидент произошел около девяти часов вечера в минувшее воскресенье на станции метро "Пролетарская". На просьбу "Рюкзачечек, пожалуйста!" пассажир отреагировал неадекватно — выхватил нож из кармана и нанес удар в шею сотруднику службы безопасности. Последний отбежал в сторону, а потом спрятался от хулигана в переходе.

Решив далее не преследовать обидчика, злоумышленник спустился на платформу и уехал. Задержали его спустя четыре часа на Первой Дубровской улице.

"Говорят, убивец", — кратко прокомментировал появление в его квартире полицейских 43-летний безработный инженер-экономист. Причину, по которой его доставили в отделение, он назвать затруднился.

Пострадавшего с глубоким проникающим ранением шеи доставили в НИИ имени Склифосовского, где ему провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.