Стал известен первый носитель для гиперзвукового комплекса "Авангард"

Гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард" сначала будут ставить на межконтинентальные баллистические ракеты УР-100НУТТХ. В начале 2000 годов Украина передала России около 30 этих МБР. Они фактически новые и их можно использовать в качестве носителя для нового оружия, рассказал агентству ТАСС источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник добавил, что это временная мера. Как только будет доработан новейший ракетный комплекс "Сармат", "Авангард" будут устанавливать на него. Мощность такого боевого блока источник агентства оценил в 2 мегатонны.

О новом российском комплексе "Авангард" рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Это планирующий крылатый боевой блок, который развивает скорость до 20 Махов. Он летит в плотных слоях атмосферы и разогревается до 2 тысяч градусов по Цельсию. Однако новейшие композитные материалы, разработанные отечественными специалистами, не дают ему разрушиться.

УР-100НУТТХ – межконтинентальная баллистическая ракета, которую начали разрабатывать в 1976 году, а уже через четыре года приняли на вооружение. Максимальная дальность полета МБР – 10 тысяч километров, вес – 105 тонн. При этом более 4 тонн приходится на боевую часть, где размешаются 6 ядерных блоков. Мощность каждого достигает 750 килотонн.