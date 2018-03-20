Громкое излечение парализованных крыс, наконец, получило объяснение

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Медицинская техника и технологии будущего 1 час назад
Громкое излечение парализованных крыс, наконец, получило объяснениеЧитайте нас в Telegram
В 2012 году международная команда учёных, в которую вошли и российские нейрофизиологи из Института физиологии им. Павлова РАН удивили мир, поставив на ноги крыс с серьёзными травмами позвоночника. После курса реабилитации с применением роботизированного экзоскелета и электрохимической стимуляции спинного мозга животные не просто восстановили контроль над парализованными конечностями, но и смогли преодолевать препятствия, например, подниматься по ступенькам.
И только сейчас та же команда биологов во главе с Грегори Куртином (Gregoire Courtine) из Государственной политехнической школы в Лозанне (EPFL) выяснила, каким образом нервные сигналы обходят повреждённый участок и продолжают свой путь к мышцам задних лап. А именно, в статье, опубликованной в издании Nature Neuroscience сообщается, что исследователи впервые наблюдали, как головной мозг перенаправляет двигательные команды по альтернативным путям, идущим в спинной мозг.
В новой работе, как и прежде, учёные использовали для реабилитации крыс с повреждением спинного мозга особую методику, которая объединила электрохимическую стимуляцию нервных путей и тренировки с использованием своеобразного роботизированного экзоскелета. В спинной мозг животных сначала вводились специальные фармацевтические препараты, а затем при помощи электродов осуществлялась стимуляция ниже травмированного участка для активации конечностей.
В начале терапии грызуны, поддерживаемые "интеллектуальным" каркасом, учились совершать отдельные неловкие движения. Но уже через несколько недель упражнений они могли ходить, плавать и карабкаться по ступенькам уже без какого-либо дополнительного стимулирования.
Сравнивая мозг здоровых животных и парализованных крыс после реабилитации, учёные выделили в стволе головного мозга область, которая, похоже, играла ключевую роль в восстановлении. Но чтобы раскрыть секрет, пришлось задействовать сложные методы опто- и хемогенетики, которые позволяют с помощью света или химических агентов активировать или блокировать определённые нейронные цепи у трансгенных животных, и, таким образом, определять их функции.
Для визуализации нервных связей исследователи воспользовались новейшим микроскопом плоскостного освещения, разработанным специалистами Центра био- и нейроинженерии имени Висса в Женеве (Wyss Center). На получаемых с его помощью изображениях вся нервная система выглядела прозрачной, за исключением нейронов, содержащих флуоресцентный белок.
Анализ показал, что чудесное исцеление крыс не было связано с заживлением оборванных нервных связей. Вместо этого нервная система отправляла сигнал в обход по альтернативным неповрежденным путям.
"У мозга развиваются новые анатомические связи через области нервной системы, которые остаются неповреждёнными после травмы, – говорит Куртин в пресс-релизе. – Мозг прокладывает цепи из коры головного мозга через мозговой ствол к спинному мозгу. И с помощью нового поколения микроскопии мы можем исследовать эти сложные переплетения в беспрецедентных деталях".
Учёные пока не могут точно утверждать, что аналогичные изменения произойдут в организме людей, получивших травму позвоночника. Но предыдущие исследования показали, что нервная система человека обладает ещё большей пластичностью, чем у грызунов. В любом случае, работы в данном направлении активно продолжаются.
"Восстановление не является спонтанным, – говорит ведущий автор работы Леони Эсбот (Léonie Asboth). – Чтобы организовались новые пути, животное в любом случае должно пройти интенсивную реабилитационную терапию".
Напомним, что и другие исследователи работают над различными методиками электростимуляции, о чём регулярно сообщается в материалах проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru). В частности, некоторых успехов удавалось добиться и в излечении парализованных людей.
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