Боец ММА Янькова сразится на турнире Bellator-200 с британкой Джексон

Российский боец ММА Анастасия Янькова проведет поединок с британской соперницей Кейт Джексон. Бой состоится в рамках турнира Bellator-200 в Лондоне 25 мая. Россиянка выступает в наилегчайшем весе.

"Я снова в деле! Следующий бой проведу 25 мая на шоу Bellator-200 в Лондоне против Кейт Джексон", — сообщила Янькова в своем Instagram.

Напомним, что россиянка провела пять боев и одержала в них пять побед. В свою очередь у Джексон в активе 13 поединков, из которых она девять раз праздновала победу, трижды проиграла и один бой свела к ничьей.