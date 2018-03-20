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20 марта 201813:42

Боец ММА Янькова сразится на турнире Bellator-200 с британкой Джексон

Instagram/anastasia_yankova

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Российский боец ММА Анастасия Янькова проведет поединок с британской соперницей Кейт Джексон. Бой состоится в рамках турнира Bellator-200 в Лондоне 25 мая. Россиянка выступает в наилегчайшем весе.

"Я снова в деле! Следующий бой проведу 25 мая на шоу Bellator-200 в Лондоне против Кейт Джексон", — сообщила Янькова в своем Instagram.

Напомним, что россиянка провела пять боев и одержала в них пять побед. В свою очередь у Джексон в активе 13 поединков, из которых она девять раз праздновала победу, трижды проиграла и один бой свела к ничьей.

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