СМИ: "Терминатора" берут на вооружение

Российская армия берет на вооружение боевую машину поддержки танков "Терминатор-2". Как заявил источник агентства РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе страны, решение уже принято, контракт должен быть подписан в ближайшее время.

Впервые о том, что российские вооруженные силы покупают БМПТ, стало известно на международном форуме "Армия-2017". Также заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что машины поддержки танков прошли испытания в Сирии.

Разработчик "Терминатора-2" "Уралвагонзавод" спроектировал два варианта этой боевой машины. Одна – на базе танка Т-90, вторая – на базе Т-72. Модификация для Министерства обороны вобрала все лучшее от обеих версий.

Основа БМПТ – это переработанное шасси танка Т-90А, на которое установили пару курсовых автоматических гранатомета АГС-17Д. А внутри корпуса разместили сразу пять членов экипажа: механика-водителя, наводчика, командира и двух операторов АГС.

В блоке вооружения конструкторы разместили две 30-миллиметровые пушки, пулемет Калашникова калибром 7,62 миллиметра и 4 управляемые ракеты "Атака". Причем пусковые контейнеры ПТУР убрали под металлические кожухи.

Двигатель у "Терминатора", скорее всего, будет также от танка Т-90А. Бронемашина сможет разгоняться до 60 километров в час. А топлива в баках хватит на 550 километров.