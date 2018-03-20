Путин наградил медалистов Паралимпиады-2018 госнаградами

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле наградил медалистов XII зимних Паралимпийских игр.

Отмечается, что Орденом почета были удостоены биатлонистки Екатерина Румынцева, Михалина Лысова, лыжница Анна Миленина и горнолыжник Алексей Бугаев. Помимо этого, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени награждены лыжница Марта Зайнуллина и горнолыжник Валерий Редкозубов. И наконец, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получила биатлонистка Ирина Гуляева.

"Вся Россия гордится тем, как вы несете главную миссию паралимпийца – вдохновлять и восхищать, — сказал Путин на встрече с медалистами, передает телеканал "Россия 24". – Вы действительно заряжаете своей целеустремленностью, оптимизмом, энергией и личным примером доказываете, что сила духа и вера в себя способны преодолевать любые сложности и обстоятельства, что стремления действовать и быть полезным обществу, своим близким и своей родине не существует преград".

Глава государства также отметил, что прошедшая Паралимпиада не смогла сломить паралимпийцев ни жестким эмоциональным прессингом, ни запретом национальной символики. Он особо отметил профессионализм спортсменов, взявших все, что смогли и захотели не числом, а умением.

"Сегодня, когда мировой паралимпизм переживает не самые простые времена, уникальный характер паралимпийцев и умение держать удар раскрылись с особой силой. Минувшие игры стали юбилейными для России, ведь мы 30 лет участвуем в Паралимпиадах и, пожалуй, именно эти соревнования стали самыми сложными".

Напомним, что всего на Играх в южнокорейском Пхенчхане российскими спортсменами было завоевано 24 медали: восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. В общекомандном зачете паралимпийцы из России финишировали на втором месте.