Полиция считает, что велосипедистка погибла под колесами беспилотного такси по собственной вине

Представители полиции Аризоны заявили, что велосипедистка, погибшая под колесами беспилотного такси Uber, сама виновата в собственной гибели. Стражи порядка считают, что женщина слишком резко выскочила на дорогу, в результате чего столкнулась с машиной, сообщает Fortune.

"Нам очевидно, что этого столкновения невозможно было избежать, и дело тут вовсе не способе управления такси. По нашим данным, велосипедистка выскочила из тени прямо на трассу", — заявила глава полиции аризонского пригорода Финикса Темпе Сильвия Моир.

Ранее сообщалось, что в самоуправляемом такси, которое сбило женщину, находился водитель, однако машина ехала в беспилотном режиме.

Согласно правилам, во внештатных ситуациях пилот обязан брать управление автомобилем на себя. Uber расследует причины произошедшего.

До завершения следствия фирма временно прекратила тестирование автономных самоуправляемых автомобилей в Сан-Франциско, Торонто, Питтсбурге и Финиксе.

Многие считают, что эта трагедия сильно повлияет на регулирование отрасли беспилотных автомобилей.

Ранее сообщалось, что в конце февраля власти Калифорнии впервые в мире разрешили компаниям тестировать на местных дорогах полностью самоуправляемые автомобили.