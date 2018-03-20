Половина православных России проголосовала за женское священство

Половина православных России проголосовала за женское священствоЧитайте нас в Telegram
В ноябре 2002-го года во Франции состоялся XI конгресс Православного братства в Западной Европе. Главной темой съезда ставилась задача создания в ближайшем будущем единой поместной Церкви "по образу единства Троицы". Церкви с единственным богослужебным языком, одним митрополитом. С единой, но многонациональной паствой. А на круглых столах и в рабочих группах обсуждались вопросы экуменизма и религиозного фанатизма, молитвы в повседневной жизни. И — участия женщин в жизни Церкви. Женского служения.
Секцию вела славист из Сорбонны, жена протоиерея Николая Лосского Вероника Лосская. Докладчики напомнили слушателям, что в Церкви I-VIII веков существовал институт диаконисс: женщин, несших служение в Церкви. И сообщили, что первое упоминание о диакониссах есть в Послании к римлянам апостола Павла: "Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской" (Рим. 16:1). А в Апостольских постановлениях прямо говорится: "в некоторые дома нельзя послать к женщинам мужчину диакона, из-за неверных: посему, для успокоения помысла нечестивых, пошли туда женщину диакониссу". К женскому служению относились настолько серьезно, что рукоположение (постановления) диаконисс совершал епископ в присутствии пресвитеров, диаконов и других диаконисс. Обряд постановления описан в канонах Первого Никейского собора (325 года), Халкидонского собора (451 года), а также в Кодексе Барберини (780 года) и соответствует таинству рукоположения.
Прошло чуть больше 15 лет и в Pew Research Center решили узнать, как относятся к появлению женского священства в поместных православных Церквах. Конечно, эта тема возникала порой в православных или светских кругах, но с саркастическими, а то и резко негативными оценками самой идеи женского служения. И довольно быстро сходила "на нет". Однако исследование PRC показало, что Православные Церкви приблизились к "женскому вопросу" намного стремительней, чем можно было предположить.
Тут надо пояснить, что Pew — известный исследовательский центр, предоставляющий информацию о социальных проблемах, общественном мнении или демографических тенденциях во всем мире. Центр проводит изучения семи областей: политики, журналистики и СМИ, интернета и технологий, религии и общественной жизни, тенденций в Латинской Америке, международных отношений, социальных и демографических тенденций.
Стоит также отметить, что исследование Pew Research Center посвящено не одному лишь вопросу о женском священстве. Оно действительно интересно, поскольку рассматривает позицию Православия в христианском мире по нескольким параметрам от процентного соотношения православных, католиков и протестантов до того, насколько действительно важна вера гражданам постсоветского пространства.
И все же один из вопросов — женское священство. Возможно, этот пункт не стоил бы отдельного упоминания, если бы не то обстоятельство, что, согласно аналитическим данным, в России к приятию женского священства готовы 39% граждан. И это уже немало (например, в Грузии думать о появлении женщин перед престолом в алтаре готовы лишь 9%, а в Болгарии — 33%). А, во-вторых (что важнее), согласных с женским священством столько же, сколько и противников этой перспективы.
Выяснилось, что половина православных респондентов, готовых прийти к женщине на исповедь, — это значительно больше, чем в остальных странах, на территории которых представлена Православная Церковь (правда, за исключением Эстонии, исторически являющейся одной из наименее религиозных стран в мире).
То есть половина опрошенных, готовых услышать как женщина-дьякон дает возгласы с амвона, как женщина-священник совершает Евхаристию и управляет приходом. И, вероятно, осознающих, что в случае пострига, эта женщина может стать епископом и управлять епархией...
Страна кипящая непримиримостью с женщиной, отказавшейся от семьи и рождения детей ради карьеры, презирающая женщину за рулем, где до сих пор священники могут объявить, что на причастие идут «сначала дети, потом, мужчины и после них все остальные» оказалась более готова к революционной реформе, чем Греция, Грузия, Сербия, Румыния.
Готова пока, безусловно, только на словах. Поскольку, как отметил руководитель информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий (Войтишко), "канонический и догматический строй Церкви не определяется на референдумах".
Отец Геннадий прав: ждать появления женщин в ризах в ближайшее время не стоит.
Кстати, участники секции, рассуждающей о женском служении в 2002-м году к финалу дискуссии подошли в крайне эмоциональном состоянии. Примирила всех ведущая. Отметив, что Церковь, безусловно не готова к подобным реформам, Вероника Лосская сказала очень важную вещь. Для женщин наивысшим примером служения всегда будет Богородица, никогда не думавшая требовать особого положения, но чье влияние было настолько велико, что невозможно этого не замечать и не считаться с ней.
По большей части женщины в Церкви стараются быть неприметными, они не имеют официального статуса. Но, как известно из истории, они умеют незаметно для большинства менять ход событий. С их подачи не раз принимались судьбоносные решения.
Что делает роль женщины в Церкви гораздо интересней и значимей, чем любое официальное признание.
Сейчас
В России остановлена эксплуатация Ан-148
Картина дня
-
Дипломаты покидают Лондон
- Во Франции задержан Николя Саркози
- До закрытия Telegram осталось 15 дней
- Песков о "дебилах" Макаревича: надо цитировать дословно
- Чем удивили выборы
Самое читаемое
-
В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался
- Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников
- Погибший летчик Волошин страдал из-за воспоминаний о военном прошлом
- "Злобные дебилы": мем от Макаревича высмеян Марией Захаровой
- 18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
Путин: главная повестка – решение внутренних проблем
- Россия рассмотрит выход из ОПЕК+ к концу года
- Азеведо: США хотят реформировать ВТО
- Объем госдолга США превысил $21 трлн
- 10 городов России для отдыха с детьми
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00
-
Кредит доверия в 56 миллионов
- Лондон не спешит расследовать отравление Скрипаля
- Мартовские сосульки атакуют
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
Дырявые крыши не дают спать жителям Лефортова
- Обновленный вестибюль "Спортивной" открывают к матчу Россия - Бразилия
- Двадцать лет через черный ход: есть ли управа на коммерсантов?
- На ВДНХ впервые отреставрировали звезду на шпиле главного павильона
- Названы лауреаты президентской премии в области литературы и искусства
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"