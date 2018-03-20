Троллинг от Героя Украины: Савченко устроила в Верховной раде видеобабах

В Сети появилось видео, на котором впавшая в немилость у киевских властей Герой Украины – депутат Надежда Савченко устроила своим коллегам и генпрокурору Луценко виртуальный "бабах". На кадрах — пустой зал украинского парламента. Суровая депутат — вся в черном — анонсирует "бабах" и спрашивает коллег, не испугались ли они.

Это жестко-ироничное видео нардеп записала после того, как Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в здании Рады.

По его словам, она собиралась минометом обрушить купол украинского парламента, а затем добивать оставшихся в живых депутатов автоматами.

Он заявил, что Савченко должна быть лишена депутатской неприкосновенности и арестована. Этот вопрос вскоре рассмотрит Верховная рада. А перед этим, как пообещала представитель президента Украины Ирина Луценко, депутатам будут показаны "шокирующие кадры" с участием Надежды Савченко.