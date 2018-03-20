В России остановлена эксплуатация Ан-148

Ространснадзор предписал приостановить деятельность авиакомпании "Саратовские авиалинии" — до 27 апреля, а также временно прекратить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях РФ, в которых они эксплуатируются.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал руководитель ведомства Виктор Басаргин по итогам внеплановой проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии".

По его словам, есть замечания, как к производителям самолета, так и к персоналу авиакомпании.

Басаргин подчеркнул, что летный состав должен пройти соответствующую проверку, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Проверка была проведена после катастрофы пассажирского Ан-148 "Саратовских авиалиний", который 11 февраля 2018 года вылетел из подмосковного аэропорта "Домодедово" в оренбургский Орск и через несколько минут разбился около деревни Степановское Раменского района Подмосковья. 71 человек, включая шестерых членов экипажа, находившийся на борту самолета, погибли.