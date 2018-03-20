"Челси" готов подписать футболиста "МЮ" Шоу

Лондонский "Челси" намерен воспользоваться возникшим конфликтом между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и защитником "красных дьяволов" Люком Шоу и приобрести футболиста. Отмечается, что предложение англичанину будет сделано в случае, если он в самом деле собирается покинуть стан "красных дьяволов". Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, что после матча 1/4 финала Кубка Англии между "МЮ" и "Брайтоном" португальский наставник манчестерского клуба допустил публичную критику игровыми действиями Шоу, объяснив его замену по ходу матча не выполненной установкой на игру. Сообщается, что защитник расстроился после слов Моуриньо и сообщил о желании покинуть "Юнайтед".