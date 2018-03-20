Полицейские и учителя спасли человека из перевернутого загоревшегося авто в США

В минувшую среду, 14 марта, лихач вылетел на школьную парковку в Пенсильвании, столкнулся с несколькими стоявшими там автомобилями и перевернулся.

Мужчина получил травмы и оказался заблокирован в загоревшемся транспортном средстве.

На помощь пришли вызванные на место ДТП полицейские, но первыми подоспели сотрудники учебного заведения, сумевшие на некоторое время сдержать распространение огня при помощи ручных огнетушителей.

Стражам порядка и очевидцам удалось вернуть перевернутую машину в исходное положение, после чего пострадавший был освобожден и передан медикам.

В настоящее время региональное управление полиции разыскивает людей, ставших добровольными участниками спасательной операции, чтобы наградить их.