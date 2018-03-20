В американском Мэриленде произошла стрельба в школе

Стрельба в школе в американском штате Мэриленд на востоке США. Шериф округа Сент-Мэри попросил родителей не приводить детей в Great Mills High School. По первоначальным данным, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает телеканал Fox News.

Территория школы блокирована полицией. Шериф округа в Twitter заверил, что ситуация в школе находится под контролем.

На День влюбленных 14 февраля произошел массовый расстрел в школе города Паркленд. Тогда подросток Николас Круз расстрелял 17 человек. А 8 марта очередной инцидент со стрельбой произошел в средней школе города Бирмингем американского штата Алабама. Один человек погиб, двое получили ранения.