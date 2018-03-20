Денис Черышев готов сыграть против сборной Бразилии

Футболист сборной России Денис Черышев присоединился к национальной команде после перенесенной травмы. Полузащитник признался, что он готов принять участие в товарищеском матче против сборной Бразилии в ближайшую пятницу, 23 марта.

"После перенесенного повреждения чувствую себя хорошо и сегодня уже занимался со всеми, никаких проблем, — признался Черышев, которого цитирует ТАСС. – Я уже успел поработать тактически, вливаюсь в коллектив и ребята, как и всегда, приняли отлично. Я давно не приезжал в сборную и очень рад вновь приехать сюда. Готов сыграть там, где тренер скажет, и принести пользу".

Отметим, что во вторник к общей группе футболистов присоединился Алан Дзагоев. Ранее он занимался в тренажерном зале по индивидуальному плану. В то же время главный тренер сборной России Станислав Черчесов по-прежнему не может рассчитывать на Владислава Игнатьева и Далера Кузяева. Они продолжают тренировать индивидуально.

Кроме того, во вторник утреннюю тренировку команды досрочно покинул защитник Руслан Камболов. Сообщается, что футболист, прихрамывая, уходил с занятия в сопровождении членов медицинского штаба. Детали повреждения не уточняются.