У здания Мосгорсуда сгорел полицейский автомобиль

Около здания Мосгорсуда загорелся полицейский автомобиль. Пламя охватило весь салон автомобиля. Предварительно, причиной загорания стала неисправность электропроводки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, ЧП случилось около дома №8 по улице Богородский вал. Возгорание было оперативно потушено.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт возгорания служебного транспорта по данному адресу.