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20 марта 201816:06

"Симпсоны" почтили память Стивена Хокинга

фото: youtube.com/El Sebi

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Авторы мультсериала "Симпсоны" почтили память британского астрофизика Стивена Хокинга, скончавшегося 14 марта на 77-м году жизни. Ученый был большим поклонником шоу и несколько раз появлялся в его эпизодах, сообщает Deadline.

В финале серии, которая вышла на экраны через четыре дня после смерти физика, показано, как Лиза Симпсон и Хокинг летят над городом, где живет всемирно известная семейка.

Этот кадр представляет собой отсылку к эпизоду "They Saved Lisa’s Brain", вышедшему в 1999 году. В финале серии Хокинг поднимает Лизу в воздух на своем суперкресле, а также вдохновляет Гомера на создание теории о пончиковообразной Вселенной.

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