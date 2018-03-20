На юге Москвы горит продовольственная база

На юге Москвы горит оптово-продовольственная база.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, загорелся склад, расположенный по адресу: улица Кирпичные Выемки, дом 2. Из здания валит густой черный дым. Люди эвакуированы.

К месту возгорания следуют более 20 пожарно-спасательных расчетов, сотрудники экстренных служб и машины скорой помощи.