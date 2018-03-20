Российские пилоты на Як-130 установили несколько мировых рекордов

Сразу девять мировых рекордов обновили пилоты российского "ОКБ имени А.С Яковлева" на учебно-боевых самолетах Як-130. Полеты проводились еще в конце октября 2016 года на подмосковном аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова. Однако пресс-служба корпорации "Иркут" сообщила об этом только сейчас.

Все достижения отечественных летчиков зафиксированы Международной авиационной ассоциацией. Среди них, например, подъем на 9 километров за 2 минуты 44 секунды. Этот рекорд установили Герои России Олег Кононенко и Олег Мутовин. Другой экипаж, Андрей Воропаев и Василий Севастьянов, взлетели на ту же высоту за 3 минуты 30 секунд, но уже с одной тонной груза.

Как заявил заместитель директора "ОКБ имени А.С. Яковлева" Роман Таскаев, эти рекорды доказали выдающиеся характеристики самолетов Як-130 и, конечно, мастерство российских летчиков-испытателей.

Як-130 – современный российский учебно-боевой самолет. Его отличительная особенность – гибкое программное обеспечение. Электронику можно настроить так, что машина будет вести себя, будто она не тренировочный самолет, а тяжелый истребитель Су-35 или, наоборот, легкий МиГ-35.

Одновременно с этим Як-130 способен нести до 3 тонн оружия: управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Некоторые страны хотят заполучить российский самолет именно в таком виде.