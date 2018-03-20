Вратарь "Атлетика" Кепа: отказ "Реалу был правильным решением

Голкипер баскского "Атлетика" Кепа Аррисабалага признался, что решение отказать мадридскому "Реалу" в минувшее трансферное окно было самым сложным в его жизни. Однако, по его словам, он считает, что это было правильным выбором.

"Для того, чтобы я мог выступить на предстоящем чемпионате мира-2018, мне необходимо хорошо играть за "Атлетик", – сказал Кепа, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на Cadena Ser. – Отказ "Реалу"? Это было решением всей моей жизни, для которого мне потребовалось много времени на раздумья. Я принимал решение совместно с семьей и близкими и решил подписать новое соглашение с "Атлетиком" на семь лет. Я счастлив и на мой взгляд, я сделал правильный выбор".

Напомним, что "Реал" планировал совершить трансфер вратаря в зимнее трансферное окно, но сделка сорвалась в последний момент.