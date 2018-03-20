Ягуар спасовал перед гигантским муравьедом

Удивительную встречу крупного ягуара и гигантского муравьеда на водопое в бразильских болотах запечатлели на видео натуралисты, ожидавшие увидеть кровавую схватку, а в результате ставшие свидетелями миролюбивой развязки.

Сами кадры были сделаны еще в сентябре 2017 года в Пантанале — обширной заболоченной впадине на территории Бразилии. Находившиеся в каноэ исследователи заметили, как ягуар подкрадывается к пьющему из реки гигантскому муравьеду, и схватились за камеры, рассчитывая запечатлеть ожесточенную схватку. Представитель неполнозубых вовремя заметил хищника и отступил в сторону, однако и дикая кошка повела себя на удивление миролюбиво.

"Я не ожидал, что ягуар просто ляжет и будет смотреть, как уходит добыча", — признался Люк Мэсси (Luke Massey).

В то же время исследователь проекта Pantanal Jaguar Фернандо Родриго Тортато (Fernando Rodrigo Tortato) отметил, что в Пантанале основу рациона ягуаров составляют кайманы, капибары и пекари, тогда как гигантские муравьеды — редкая добыча. Он предположил, что хищник был сыт, а потому просто играл с попавшимся на водопое животным.

Есть и еще одно объяснение, почему дикая кошка могла спасовать перед муравьедом, и заключается оно в 10-сантиметровых острых когтях обитающего только в Южной Америке млекопитающего. Ими они раскапывают муравейники, но нередко используют и для защиты от хищников. Одно из таких столкновений было снято камерой в сентябре 2016 года в заповеднике Гурупи — тогда ягуар получил серьезные травмы и был вынужден ретироваться.

Впрочем, не только дикие кошки становятся жертвами гигантских муравьедов, но и люди. Так, в 2007 году сотрудница аргентинского зоопарка скончалась после удара животного.