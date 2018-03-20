В матче открытия чемпионата мира-2018 могут сыграть мячом из космоса

Тема:
Футбол-2018 12 минут назад
В матче открытия чемпионата мира-2018 могут сыграть мячом из космосаЧитайте нас в Telegram
В стартовом поединке чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией планируется сыграть мячом, который побывает в космосе. Сообщается, что окончательное решение по участию такого мяча в игре не принято, однако российский космонавт Олег Артемьев может взять с собой на Международную космическую станцию (МКС).
"Мы возьмем с собой тот самый мячик, который будет вбрасываться на поле и, возможно, в первом же матче, — цитирует Артемьева ТАСС. – Мы увезем его туда, сделаем какое-нибудь пиар-мероприятие, после чего Антон Шкаплеров вернет его на Землю. Я думаю, что это будет одна из тех вещей, которая произойдет на первой игре".
Напомним, что стартовый поединок сборной России по футболу против Саудовской Аравии состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники".
Ранее по теме
-
Польский президент отказался приезжать на матч открытия чемпионата мира-201812 минут назад
-
Сборная России представила гостевой вариант формы5 часов назад
-
ФИФА: довольны высокими темпами продаж билетов на чемпионат мира-20187 часов назад
-
Георгий Джикия принял участие в теоретическом занятии сборной России14 часов назад
-
Поль Погба выкрасил волосы в синий цвет21 час назад
-
Долгожданная встреча: юные болельщики побывали на тренировке футбольной сборной22 часа назад
Сейчас
ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина
Ринго Старр стал рыцарем
Картина дня
-
Дипломаты покидают Лондон
- Во Франции задержан Николя Саркози
- До закрытия Telegram осталось 15 дней
- Песков о "дебилах" Макаревича: надо цитировать дословно
- В России остановлена эксплуатация Ан-148
Самое читаемое
-
В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался
- Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников
- Российская модель сломала позвоночник в ОАЭ, убегая от маньяка
- Девушке во время операции вместо физраствора ввели формалин
- 18 лет ада: мать вызволила невиновного сына из тюрьмы
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
Путин: главная повестка – решение внутренних проблем
- Россия рассмотрит выход из ОПЕК+ к концу года
- "Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Азеведо: США хотят реформировать ВТО
- Объем госдолга США превысил $21 трлн
- 10 городов России для отдыха с детьми
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00
-
Кредит доверия в 56 миллионов
- Лондон не спешит расследовать отравление Скрипаля
- Мартовские сосульки атакуют
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
Нападение с ножом в столичном метро: возбуждено дело о хулиганстве
- Дырявые крыши не дают спать жителям Лефортова
- Обновленный вестибюль "Спортивной" открывают к матчу Россия - Бразилия
- Двадцать лет через черный ход: есть ли управа на коммерсантов?
- На ВДНХ впервые отреставрировали звезду на шпиле главного павильона
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"