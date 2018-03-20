В матче открытия чемпионата мира-2018 могут сыграть мячом из космоса

В стартовом поединке чемпионата мира по футболу между Россией и Саудовской Аравией планируется сыграть мячом, который побывает в космосе. Сообщается, что окончательное решение по участию такого мяча в игре не принято, однако российский космонавт Олег Артемьев может взять с собой на Международную космическую станцию (МКС).

"Мы возьмем с собой тот самый мячик, который будет вбрасываться на поле и, возможно, в первом же матче, — цитирует Артемьева ТАСС. – Мы увезем его туда, сделаем какое-нибудь пиар-мероприятие, после чего Антон Шкаплеров вернет его на Землю. Я думаю, что это будет одна из тех вещей, которая произойдет на первой игре".

Напомним, что стартовый поединок сборной России по футболу против Саудовской Аравии состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники".