Мэриленд: школьника-стрелка обезвредил сотрудник "Грейт Миллс"

В результате стрельбы, которую устроил один из учащихся школы "Грейт Миллс" в американском штате Мэриленд, пострадали три человека. Один их них — сам нападавший. Сведений о погибших пока нет.

Как сообщает местная газета The Baltimore Sun, мэрилендского стрелка обнаружил и обезвредил охраник учебного заведения. Управление образования округа Сент-Мэри, что территория "Грейт Миллс" оцеплена полицией и ситуация под контролем. Все ученики направлены в другие школы округа, которые работают в обычном режиме.

Корреспонденту газеты, находящемуся на месте событий, удалось поговорить с одним из очевидцев стрельбы в школе. Около 8 утра старшеклассник Терренс Реймс стоял с друзьями в коридоре, когда услышал громкий треск. Он сразу понял, что это выстрелы и побежал в умывальник первого этажа. Только там Реймс понял, что это тупик и побежал в обратном направлении, к выходу из школы. Краем глаза он увидел, как от выстрела упала девушка.

"Я просто благодарю Бога, что я в безопасности, — сказал школьник. — Теперь я хочу знать, кто это сделал и кто получил ранения".

Ученик школы ранил своих однокашников — мальчика и девочку. Охранник открыл по нему стрельбу, в результате чего сам стрелок был ранен.

В больницы доставлены три человека, сообщил шериф округа Тим Кэмерон. Все они — в критическом состоянии.

В школе "Грейт Миллс", которая находится в 90 километрах от Балтимора, учатся около 1600 человек. В минувший уиеэнд школьники приняли участие в общенациональной акции "Марш за наши жизни" под лозунгом "Мы живы. Они мертвы", посвященной убитым меньше месяца назад во Флориде. Тогда после стрельбы в школе "Марджори Стоунман Дуглас" погибли 17 человек. В следующие выходные марш пройдет в Вашингтоне.