Федоров: Киев не сотрет РФ с политической карты мира

Член Европейского вещательного союза и руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров в эфире программы "60 минут" канала "Россия 1" заявил, что если украинская Рада примет постановление о непризнании результатов выборов в России, у Владимира Путина появится полное право больше не общаться ни с кем из киевской власти.

"Раз его не признают как избранного президента, то как частное лицо ему общаться с представителями Украины не имеет никакого смысла", — подчеркнул Федоров.

По его мнению, попытка Киева стереть Россию с политической карты мира приведет к тому, что "стирающая резинка сама обнулится".

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что парламент Украины зарегистрировал законопроект о непризнании выборов президента России.

В свою очередь представитель украинского президента в Раде Ирина Луценко предупредила, что если парламент Украины признает нелегитимными результаты выборов президента России, то Киев не сможет полноценно вести переговоры с Москвой. Она призывает депутатов поддержать позицию о непризнании результатов выборов президента России только в Крыму.