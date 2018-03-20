Малахов приготовил детектор лжи для внебрачной дочери Александра Абдулова

Через 10 лет после смерти секс-символа советского кино актера Александра Абдулова журналист и писатель из Франции Лариса Штейнман во всеуслышание заявила о том, что 12 лет назад родила от него дочь.

Мари-Изабель – 12 лет. То есть она – практически ровесница признанной дочери актера Евгении. Лариса утверждает, что за несколько лет до смерти Абдулова у них был роман, она забеременела и родила ребенка от актера.

Штейнман говорит, что в России ее запугали друзья Абдулова, поэтому она не распространялась о связи с артистом. Но теперь, когда дочь подросла, она решила рассказать правду.

Мать убеждена, что Мари-Изабель унаследовала талант отца и может стать хорошей актрисой. Теперь Лариса хочет, чтобы девочку признали ребенком Александра Абдулова. Об этом она рассказала Андрею Малахову и гостям в студии программы "Прямой эфир".

Друг Абдулова – журналист Александр Мягченков верит, что у Ларисы был роман с актером, но считает, что женщина подняла эту историю исключительно для самопиара.

При этом гости в студии, в том числе эксперт-физиономист, говорят, что внешне девочка на Абдулова совсем не похожа. Сомневаются в родстве и другие друзья и близкие актера.

Между тем, известно, что Абдулов действительно поддерживал Ларису во Франции, не терял с ней связи, а она приезжала к нему незадолго до смерти.

Намерена ли Штейнман претендовать на долю в наследстве артиста, если докажет, что является матерью его ребенка? Действительно ли 12-летняя Мари-Изабель быть дочерью Александра Абдулова? Воспоминания людей, знавших личные тайны актера, а также результат, который выдал детектор лжи, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".