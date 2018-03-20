После взрыва газа в Мурманске обрушилась часть многоэтажки

20 марта 201817:21
После взрыва газа в Мурманске обрушилась часть многоэтажкиЧитайте нас в Telegram
В многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске взорвался бытовой газ, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. В доме обрушилось три этажа. Сообщает об одном погибшем и пяти пострадавших.
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