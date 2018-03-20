Опубликован архив с десятками ретроигр

Представители сайта Archive.Org, где в свободном доступе хранятся миллионы оцифрованных книг, фильмов и музыкальных файлов, открыли раздел с ретровидеоиграми, издававшимися в 1980-е и 1990-е на портативных консолях Bandai и Tiger Electronics. В них можно бесплатно поиграть онлайн, сообщает The Verge.

Пока опубликованная коллекция состоит из 60 видеоигр, среди которых всемирно известные "Pac-Man", "Mortal Kombat", "Batman", "Tamagotchi" и "Sonic". В каждую из этих игр можно поиграть прямо в браузере, управление осуществляется с помощью клавиатуры.

Составитель уникального архива Джейсон Скотт пишет, что некоторых всеми любимых игр в онлайн-коллекции пока нет, но их появление там лишь вопрос времени. Скотт обещает опубликовать еще 150 ретроигр в ближайшее время.

Пользователь Archive.Org отметил, что почти все игры в браузере выглядят немного иначе, чем на оригинальной игровой приставке. Впрочем, по его словам, это пошло игровому процессу лишь на пользу.

Кроме того, на популярном образовательном портале коллекции опубликованы более 4 тысяч компьютерных игр под MS-DOS. Среди них "Doom", "SimCity", "Dune", "Монополия" и другие.