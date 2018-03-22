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22 марта 201815:52

Российская "Медицина" внедрила новый операционный метод - малоинвазивную кардиохирургию
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Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в России умирает 1 миллион 200 тысяч человек. Это население крупного областного центра. На заболевания сердечно-сосудистой системы приходится 57 процентов всех смертей. Большая часть смертей обусловлена ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией с ее осложнениями — инфарктами миокарда и инсультами.

Преобладающими методами лечения в России остаются по-прежнему терапевтические, современные возможности малоинвазивной хирургии используются мало.

Ситуация начала меняться только во второй половине 1990-х годов. Тогда внимание к кардиохирургии привлекла операция на сердце первому президенту России Борису Ельцину. В последние годы операции на сердце стали делать значительно чаще. Подавляющее большинство среди этих операций – операции при пороках сердца и аортокоронарное шунтирование.

В Европе вмешательства на сердце выполняются 1000 на 1 миллион жителей.

ОАО "Медицина" внедрила новый операционный метод

В последнее время в мире активно развивается новое направление – малоинвазивные операции. В нашей стране они делаются в гинекологии и при вмешательствах на брюшной полости, но в последнее время в России начали делать и малоинвазивные операции на сердце. Теперь пациентам с патологией сердца не надо ездить на операцию за границу, ведь для многих авиаперелет – дополнительный риск.

Пионер в области малоинвазивной кардиохирургии – московская клиника ОАО "Медицина". Этот метод — лучший выбор для пациентов, уверен итальянский хирург, профессор Мауро Дель Джильо. На его счету три тысячи успешных операций, 1500 из которых – малоинвазивные. Теперь такие операции он успешно стал делать и в России — в ОАО "Медицина". Профессор Дель Джильо — заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии GVM Care & Research — Больница Марии Сесилии-Котиньола (Италия).

"Если можно проводить операции, не нарушая целостность грудной клетки, через небольшой 5-сантиметровый разрез, то почему бы этого не делать? – задает хирург риторический вопрос. — Если бы мне предстояла такая операция, то я бы предпочел готовиться к ней в кругу своих друзей и близких на родине, а не ехать куда бы то ни было еще. Думаю, так и с российскими пациентами. К тому же в России эта операция стоит вдвое дешевле, чем за границей".

В клинике ОАО "Медицина" проводятся кардиохирургические операции двумя способами: с использованием аппарата искусственного кровообращения и по малоинвазивной методике — без использования аппарата искусственного кровообращения и с минимальным разрезом. При такой методике значительно сокращается риск осложнений и срок пребывания в стационаре.

Хирурги мечтают поставить малоинвазивные операции на поток

Мауро Дель Джильо высоко оценивает оснащенность клиники, в которой оперирует. В созданной в 1990 году клинике ОАО "Медицина" обеспечены лучшие условия для лечения.

"Здесь можно выполнять высокотехнологичные операции любой сложности, — утверждает он, — В том числе гибридные, когда одновременно проводится, например, катетерное стентирование и хирургическое вмешательство на сердце".

Сейчас клиника располагает операционным блоком на четыре smart-операционных, оснащенных самым современным оборудованием. Реанимационный блок рассчитан на 15 коек. Стационар "Медицины" занимает четыре этажа. В основном это одноместные палаты. Но есть и двухместные, для пациентов, с которыми постоянно хотят находиться их родственники. При согласии пациента, палата может быть оборудована камерой видеонаблюдения для того чтобы их близкие в любой момент онлайн могли видеть, как он себя чувствует, какой получает уход. Особенно это важно для пожилых людей.

В стационаре клиники "Медицина" делают операции аортокоронарного шунтирования и операции на клапанах.

"Мне очень нравится работать в России, — признается итальянский кардиохирург. – В "Медицине" очень хороший, квалифицированный персонал и еще очень важно то, что клиника аккредитована по международным стандартам качества медицинской помощи JCI".

Еще одно преимущество для пациентов по сравнению с операциями за границей – общение с врачами на родном языке и отсутствие необходимости перевода медицинских документов.

Уже шесть лет профессор Дель Джильо оперирует с анестезиологом Хосе Луисом Дзуэтто. И четыре года рядом с ним — российский хирург, д.м.н. Игорь Котельников. Чем больше проводится операций, тем больше подтверждений успешности малоинвазивного метода. Кроме того, сами пациенты психологически больше склоняются к малоинвазивному вмешательству.

Преимущества малоинвазивных операций

Если аортальный клапан при обычной операции с рассечением грудины хирург меняет за час-полтора, а сама операция может длиться около 6-часов с подключением аппарата искусственного кровообращения, то при малоинвазивном вмешательстве вся операция длится не более 2 часов, а замена клапана занимает 39 минут, при этом аппарат искусственного кровообращения не нужен.

Кроме того, при таком методе меньше потребность в переливании крови, меньше время нахождения на аппарате искусственной вентиляции легких, на треть короче время, проведенное пациентом в палате интенсивной терапии, меньше риск проявления послеоперационной мерцательной аритмии. Так как во время операции не нарушается целостность костных структур грудной клетки, то пациент после вмешательства может выполнять движения в полном объеме. Практически отсутствует болевой синдром. Быстрее и легче проводится реабилитация. Пациент проводит в клинике только неделю, а уже через месяц может заниматься спортом без ограничений. Очевиден косметический эффект: отсутствие больших рубцов.

Все операционные риски оцениваются по шкале риска EuroSCORE. Приемлемым уровнем считается 3 процента. Но даже если вероятность оценивается и в 5,5 процента, то реально при малоинвазивной кардиохирургии риск оказывается в 10 раз меньше.

Средний возраст пациентов у итальянского хирурга – 76 лет. Самым молодым пациентом был 14-летний подросток, а самым пожилым 93-летний мужчина.

"При имплантации аортального клапана 80-летнему пациенту время основного этапа вмешательства было 17 минут. Это по-настоящему малоинвазивно!" – восклицает Мауро Дель Джильо.

Татьяна Руденская пришла в клинику ОАО "Медицина" на осмотр ровно через месяц после операции. Она воодушевлена: ее больше не беспокоят боли в сердце, она вновь активна. Теперь Татьяна удивляет врачей в своей поликлинике: они не верят, что у Руденской была операция – ведь от нее на теле почти не осталось следа.

"Операция была проведена великолепно и просто блестяще, с высоким мастерством и душой", — выражает свою благодарность врачам клиники за сложную операцию на сердце их пациентка.

Оперируют самые сложные случаи

Оперирующий в "Медицине" профессор Мауро Дель Джильо берется за самые сложные операции. У 32-летнего итальянского пациента было генетическое заболевание – "грудная клетка сапожника" или воронкообразная грудная клетка, когда грудь вогнута внутрь. У него уже были два катетерных вмешательства на сердце. Никто не брался за новую операцию, везде ему отказывали.

"Используя торакотомный минидоступ, мы поменяли ему митральный клапан. Каждый стежок был, как гол национальной сборной по футболу в ворота противника! Клапан удалось успешно имплантировать. Когда пациент выписывался из клиники, то они с женой уже стали думать о ребенке. Это воодушевляет", — признается хирург из Италии.

В декабре 2017 года Мауро Дель Джильо проводил мастер-класс по малоинвазивной хирургии и гибридным вмешательствам в Татарстане для российских хирургов. По его мнению, российские коллеги высокопрофессиональны и готовы учиться новому. Именно эти качества в большой степени определяют успех проводимых ими операций.

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