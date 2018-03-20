В сибирском Ангарске горит торговый центр

В городе Ангарск Иркутской области горит крупный торговый центр.

Огонь вспыхнул на складе, который находится рядом. Приехавшие пожарные начали его тушить, но неожиданно в системе водоснабжения упало давление. Воду решили подвозить. В этот момент из-за сильного ветра огонь перекинулся на крышу торгового центра.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, раньше в здании ТЦ находилась швейная фабрика. Стены каменные, перегородки деревянные. Сейчас площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

Персонал и посетители из здания эвакуированы. На месте работают 15 единиц техники и более 50 пожарных. Пострадавших нет.