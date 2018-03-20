Норвежец Бе: не чувствую себя небезопасно на этапе Кубка мира в Тюмени

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выразил свою уверенность в том, что на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени он не столкнется с проблемами безопасности, которые заставили бы его начать призывать бойкотировать турнир.

"Я не чувствую себя небезопасно в Тюмени, – сказал спортсмен, слова которого приводит Russia Today со ссылкой на NRK. – Международный союз биатлонистов (IBU) забирает все допинг-пробы из России, и это происходит в течение многих лет. И это в свою очередь является гарантией безопасности для нас".

Напомним, что накануне заключительного этапа сборные Чехии, США, Канады и Украины объявили о том, что они не приедут в Россию, объявив бойкот соревнованию по биатлону в России. Этап состоится с 22 по 25 марта.