Взрыв газа в Мурманске: под завалами могут быть люди

Под завалами обрушившегося в Мурманске дома могут находиться люди, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

В пятиэтажке на улице Свердлова после взрыва бытового газа обрушились пятый, четвертый и третий этажи. Один человек погиб. Пострадавших увозят с ожогами дыхательных путей.

На месте происшествия работают экстренные службы, дом отключили от газоснабжения.