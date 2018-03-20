Ринго Старр стал сэром

Барабанщик группы The Beatles Ринго Старр стал рыцарем - сэром Ричардом Старки (таково настоящее имя музыканта). Церемония посвящения прошла в Букингемском дворце. Обряд посвящения проводил наследник британского престола принц Уильям.

Ринго Старр заявил, что еще не определился с тем, хочет ли он, чтобы его теперь все называли сэром, сообщает ТАСС. По словам барабанщика The Beatles, перед посещением Букингемского дворца он встретился с сэром Маккартни, чтобы спросить его совета, как вести себя на церемонии. Пол Маккартни подчеркнул ему, что главное — все время улыбаться.

"Для меня это все в новинку, я не знаю, как это принято, — подчеркнул барабанщик ливерпульской четверки. — Для меня это на самом деле много значит. Это означает признание того, что мы делали. Я действительно был рад принять это звание".

Присвоила рыцарский титул Ринго Старру королева Великобритании Елизавета II в конце декабря 2017 года. В середине 1960-х четверо битлов получили ордена Британской империи. Джон Леннон вернул свой орден в знак протеста против поддержки Великобритании военных действий США во Вьетнаме. А Ринго Старр скептически отнесся к оказанной чести и отказался от дальнейшего возвышения в рыцарство.

"Не хочу быть сэром, — шутил он. — Лучше стать принцем или герцогом".

Ранее сэром стал Пол Маккартни. Это произошло в 1997 году. Сэрами стали Шон Коннери, Мик Джаггер и Патрик Стюарт. Более того, рыцарями теперь становятся и женщины – их посвящают в дамы. Дамами стали актрисы Джоан Коллинз, Джуди Денч и Хелен Миррен, чей отец был русским эмигрантом. Дамой стала и Анджелина Джоли. В отличие от коллег по актерскому цеху оан отмечена королевой Великобритании Елизаветой II не за свои актерские успехи, а за гуманитарную деятельность.

Обряд посвящения в рыцари в Средневековье проходил в несколько этапов: воин проводил ночь в церкви в молитве, а наутро облачался в доспехи. После этого его благословлял священник и вручал ему меч. Потом новообращенный опускался на колено перед своим сюзереном и получал коле — два удара по плечам плоской частью меча. Теперь церемония упростилась: осталось только коле и вручение нагрудного знака. Большинство современных рыцарей входят в ордены: орден Подвязки, орден Бани, орден Чертополоха.