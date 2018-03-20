Мурманск: троих пострадавших от взрыва газа вытащили из-под завалов

Из-под завалов жилого дома, рухнувшего в Мурманске после взрыва бытового газа, извлекли троих пострадавших. По данным очевидцев, взрыв был такой силы, что выбило окна в квартирах соседнего дома.

Как уточнили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС, под завалами остаются еще двое. Известно, что разблокированные люди живы, им оказывается медицинская помощь.

Взрыв газа произошел на третьем этаже жилого дома в Мурманске. Угол дома — с пятого по третий этаж — обрушился. На третьем этаже оказались заблокированными жильцы. ЧП случилось по адресу: улица Свердлова, дом 6/1. В результате обрушения один человек погиб.