Британия планирует выслать новый ряд дипломатов РФ

Специальный корреспондент ВГТРК в Лондоне Дарья Григорова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" рассказала, что в Лондоне собирается совет по национальной безопасности, на котором премьер-министр Тереза Мэй надеется согласовать дальнейшие шаги Великобритании после объявления ответных российских мер.

Предполагается, что будут рассмотрены санкции против российских бизнесменов, владеющих недвижимостью в Англии, и возможное ужесточение визового режима.

При этом корреспондент британского телеканала Sky News предположил, что у Терезы Мэй есть список с именами дипломатов, которые могут быть высланы дополнительно к тем 23, объявленными персонами нон-грата в Великобритании.

"Есть люди, которые говорят, что этот дипломатический скандал навредит России больше, чем Великобритании, потому что у нас много соглашений по обмену разведданными – мы делимся информацией больше", — сообщил он.

Между тем, что шумиха в британской прессе вокруг русского следа в отравлении Скрипаля постепенно стихает. Так, 20 марта впервые за 15 дней на первых полосах газет нет ни слова о России.

23 сотрудника российского посольства вместе со своими семьями покинули Лондон 20 марта 2018 года по решению британских властей в связи с делом об отравлении Скрипалей.